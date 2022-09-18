«Соналду» - Сон Хынмин сравнялся по количеству хет-триков в АПЛ с Роналду

В матче восьмого тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» крупно переиграл «Лестер», забив в ворота «лис» целых шесть голов. Если в первом тайме на поле шла равная игра, закончившаяся счетом 2:2 к перерыву, то во второй половине игры «Тоттенхэм» забил целых четыре гола.

Три их них записал на свой счет корейский нападающий Сон Хынмин, который стал седьмым игроком, сделавшим хет-трик после выхода на замену. Для него самого это был третий хет-трик в АПЛ - 20 сентября 2020 года он забил четыре гола «Саутгемптону», а в апреле текущего года провел три мяча в ворота «Астон Виллы».

И теперь у Сон Хынмина столько же хет-триков в АПЛ, как и у Криштиану Роналду.