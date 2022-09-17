«Тоттенхэм» повторил собственный рекорд

«Тоттенхэм» уверенно начал сезон в Английской премьер-лиге, повторив своё лучшее достижение.

После семи туров команда Антонио Конте имеет в своём активе 17 очков – повторение клубного рекорда на данной дистанции, установленного в сезоне 2016/17, информирует Opta. По итогам той кампании «шпоры» финишировали в чемпионате вторыми, уступив лишь «Челси» Антонио Конте.

Сегодня лондонцы одержали свою пятую победу, разгромив в родных стенах «Лестер» – 6:2. На счету «Тоттенхэма» также две ничьи и ни одного поражения в АПЛ. По темпу набора очков команда уступает лишь «Арсеналу», набравшему 15 баллов после шести встреч.