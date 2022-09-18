«Лестер» не получал по пять мячей в двух матчах чемпионата кряду с далёкого 1980 года

В матче восьмого тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» крупно переиграл «Лестер», забив в ворота «лис» целых шесть голов. Если в первом тайме на поле шла равная игра, закончившаяся счетом 2:2 к перерыву, то во второй половине игры «Тоттенхэм» забил целых четыре гола.

В итоге «Лестер» проиграл со счетом 2:6, и это после того, как в предыдущем туре команда уступила «Брайтону» со счетом 2:5. Как выяснилось, «Лестер» не получал по пять голов в двух матах кряду в чемпионате более сорока лет.

В последний раз такое произошло аж в сентябре 1980 года, когда английской Премьер-лиги еще не было даже в зародыше, а высшая лига английского футбола называлась Первый дивизион.