«Тоттенхэм» повторил свой лучший старт сезона в английской Премьер-лиге

В матче восьмого тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» крупно переиграл «Лестер», забив в ворота «лис» целых шесть голов. Если в первом тайме на поле шла равная игра, закончившаяся счетом 2:2 к перерыву, то во второй половине игры «Тоттенхэм» забил целых четыре гола.

В результате после семи сыгранных матчей у «Тоттенхэма» семнадцать очков, и это лучший старт сезона в истории клуба, наряду с сезоном 2016\2017. Тогда команда закончила сезон на втором месте, уступив лишь лондонскому «Челси», которым руководил... Антонио Конте.

В следующем туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» сыграет с лондонским «Арсеналом».