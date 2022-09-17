Сон стал первым за семь лет игроком, оформившим хет-трик в АПЛ после выхода на замену

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хынмин отметился уникальным достижением.

В сегодняшнем матче чемпионата Англии против «Лестера» (6:2) корейский футболист вышел на замену на 59-й минуте, а на 73-й, 84-й и 87-й стал автором забитых мячей. Как отмечает Squawka, Сон – лишь седьмой игрок в истории Премьер-лиги, которому это удалось: ранее данное достижение покорялось Уле Гуннару Сульшеру (1999), Джимми Флойду Хассельбайнку (2004), Роберту Эрншоу (2005), Эммануэлю Адебайору (2008), Ромелу Лукаку (2013) и Стивену Нейсмиту (2015). Таким образом, лидер «шпор» стал первым автором хет-трика после замены за последние семь лет.

Примечательно, что до сегодняшнего дня Сон Хынмин не имел в своём активе ни одного гола с начала сезона.