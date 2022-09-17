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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сон стал первым за семь лет игроком, оформившим хет-трик в АПЛ после выхода на замену

 
17 Сентября 2022 • 21:58 Комментировать (1)
Тоттенхэм
6:2
Лестер
окончен

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хынмин отметился уникальным достижением.

В сегодняшнем матче чемпионата Англии против «Лестера» (6:2) корейский футболист вышел на замену на 59-й минуте, а на 73-й, 84-й и 87-й стал автором забитых мячей. Как отмечает Squawka, Сон – лишь седьмой игрок в истории Премьер-лиги, которому это удалось: ранее данное достижение покорялось Уле Гуннару Сульшеру (1999), Джимми Флойду Хассельбайнку (2004), Роберту Эрншоу (2005), Эммануэлю Адебайору (2008), Ромелу Лукаку (2013) и Стивену Нейсмиту (2015). Таким образом, лидер «шпор» стал первым автором хет-трика после замены за последние семь лет.

Примечательно, что до сегодняшнего дня Сон Хынмин не имел в своём активе ни одного гола с начала сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Английская Премьер-лига Сон Хынмин
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Комментарии (1)
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Alex1972
17 Сентября 2022 в 22:31
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окончен Ньюкасл 1:1 Борнмут 1.45 4.50 7.40
окончен Тоттенхэм 6:2 Лестер 1.50 4.60 6.20
18.09  14:00 Брентфорд ... Арсенал 4.50 3.95 1.75
18.09  16:15 Эвертон ... Вест Хэм 2.90 3.30 2.45
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