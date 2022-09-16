Джампаоло: «Уинкс провёл с нами всего одну тренировку»

Главный тренер «Сампдории» Марко Джампаоло рассказал о состоянии полузащитника Гарри Уинкса, который летом пополнил ряды команды на правах аренды из лондонского «Тоттенхэма».

«С момента перехода из «Тоттенхэма» Гарри провёл с нами всего одну тренировку, ничего более. Надеюсь, он сумеет вернуться в строй как можно скорее. В данный момент я не могу сказать о сроках его восстановления», – заявил Джампаоло на пресс-конференции.

Напомним, что Уинкс ранее был основным игроком «Тоттенхэма», но игрок был изолирован от борьбы за место в старте после прихода на пост главного тренера Антонио Конте.