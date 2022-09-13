«Сампдория» - лидер Серии А по количеству попаданий в штанги

В первых шести турах итальянского чемпионата Серии А «Сампдория» набрала лишь два очка, пребывая в компании новичков чемпионата, которые так же, как и дорианцы, никак не могут победить.

Но два очка обманчивы - на самом деле «Сампдория» достойна чуть большего, на что намекает статистика издания Il Secolo XIX, согласно которому «Сампдория» является клубом, который чаще всего в текущем сезоне бил в штангу.

В шести турах на счету игроков «Сампдории» уже шесть попаданий в штангу, дважды это случилось в матче с «Миланом», дважды с «Ювентусом» (и заметьте, какой непростой календарь, а еще был «Лацио») и дважды в матче с «Аталантой» в первом туре.