Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Сампдория» - лидер Серии А по количеству попаданий в штанги

 
13 Сентября 2022 • 00:03 Комментировать
Специя
...
Сампдория
1 2.65 X 3.25 2 2.75
17.09 19:00

В первых шести турах итальянского чемпионата Серии А «Сампдория» набрала лишь два очка, пребывая в компании новичков чемпионата, которые так же, как и дорианцы, никак не могут победить.

Но два очка обманчивы - на самом деле «Сампдория» достойна чуть большего, на что намекает статистика издания Il Secolo XIX, согласно которому «Сампдория» является клубом, который чаще всего в текущем сезоне бил в штангу.

В шести турах на счету игроков «Сампдории» уже шесть попаданий в штангу, дважды это случилось в матче с «Миланом», дважды с «Ювентусом» (и заметьте, какой непростой календарь, а еще был «Лацио») и дважды в матче с «Аталантой» в первом туре.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сампдория
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПЕЦИЯ САМПДОРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Эмполи 1:2 Рома 5.50 3.90 1.70
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Сентября
01:15 · Италия. Серия А
Дибала рассказал, что нужно «Роме» для борьбы за Скудетто
00:48 · Италия. Серия А
Моуринью: «Абрахам может стать ещё лучше»
00:25 · Италия. Серия А
Моуринью: «Сегодня «Рома» не имела права на ошибку»
00:03 · Италия. Серия А
«Сампдория» - лидер Серии А по количеству попаданий в штанги
12 Сентября
23:48 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, какую сумму предлагал «Челси» за Леау
23:47 · Италия. Серия А
Впервые в Серии А у новичков нет ни одной победы после шести туров
23:42 · Италия. Серия А
«Рома» переиграла «Эмполи» в событийном матче
23:37 · Италия. Серия А
Дибала лидирует в Серии А по голам из-за пределов штрафной за последние 10 лет
19:12 · Италия. Серия А
​В Италии объяснили, почему ВАР мог ошибиться и отобрать победу у «Ювентуса» 4
18:57 · Италия. Серия А
​Берлускони – о неудачах «Монцы»: «Думаю, мне придётся принимать более активное участие»
18:22 · Италия. Серия А
​Мартинес вступился за тренера после запуска хэштега «Индзаги – на выход»
18:15 · Италия. Серия А
Бонуччи считает, что «Ювентус» «обокрали»
17:45 · Италия. Серия А
​Авиакомпания высмеяла ВАР после матча «Ювентуса»
17:38 · Италия. Серия А
​«Интер» готов сделать Шкриньяра самым высокооплачиваемым игроком команды
16:42 · Италия. Серия А
​Судья, возможно, украл чистую победу у «Ювентуса» 2
Все новости
Рекомендуем