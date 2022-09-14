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Чемпионат Италии. Серия А

Наставника «Сампдории» дисквалифицировали на два матча

 
14 Сентября 2022 • 03:54 Комментировать
Специя
...
Сампдория
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17.09 19:00

Бурные споры с арбитром в матче против «Милана» дорого обошлись наставнику «Сампдории» Марко Джампаоло - его дисквалифицировали на два матча, в ходе которых он не сможет помочь команде в ходе матча.

- Слишком бурное и оскорбительное выражение эмоций в момент, когда он покидал поле, - так мотивирует дополнительное наказание и для без того удаленного наставника дисциплинарная комиссия итальянской лиги.

Таким образом, дорианцы проведут без своего наставника следующие два матча - это будет гостевая игра против «Специи» 17 сентября, а затем домашнюю игру с «Монцей» - уже в октябре, второго числа.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Марко Джампаоло
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