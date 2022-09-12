Впервые в Серии А у новичков нет ни одной победы после шести туров

В итальянском чемпионате Серии А установлен новый рекорд - или антирекорд, зависит с какой стороны посмотреть. Три новые команды, вышедшие в Серию А, до сих пор не смогли одержать ни одной победы на троих в первых шести турах, или восемнадцати матах в общей сложности.

«Лечче» трижды сыграл вничью и трижды проиграл, «Кремонезе» дважды сыграл вничью и потерпел четыре поражения, а хуже всего дела у самого амбициозного новичка «Монцы», которой руководят непотопляемые Берлускони и Галлиани - одна ничья, пять поражений.

Такого с новичками Серии А прежде еще не случалось, никогда в истории чемпионата.