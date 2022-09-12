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Чемпионат Италии. Серия А

Тренер «Специи» Готти: «В «Челси» убеждены, что Ампаду в будущем станет для клуба важным игроком»

 
12 Сентября 2022 • 09:39 Комментировать
Специя
...
Сампдория
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17.09 19:00

Главный тренер «Специи» Лука Готти рассказал о планах «Челси» на защитника Итана Ампаду. Напомним, что игрок сборной Уэльса выступает в итальянском клубе на правах годичной аренды.

«В «Челси» убеждены, что Ампаду в будущем станет для клуба важным игроком на позиции центрального защитника», – цитирует тренера «Специи» итальянский журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

В аренду Ампаду не включена опция выкупа. В прошлом сезоне Итан выступал в аренде за другую итальянскую команду – «Венецию», которая по итогам кампании спустилась обратно в Серию Б.

За основную команду «Челси» Ампаду дебютировал в сезоне-2017/18.

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Евро-Футбол.Ру,
Специя Итан Ампаду Лука Готти
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