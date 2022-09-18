Сон Хынмин: «Забил - и всё разочарование как рукой сняло»

В матче восьмого тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» крупно переиграл «Лестер», забив в ворота «лис» целых шесть голов. Если в первом тайме на поле шла равная игра, закончившаяся счетом 2:2 к перерыву, то во второй половине игры «Тоттенхэм» забил целых четыре гола.

Три их них записал на свой счет корейский нападающий Сон Хынмин, который стал седьмым игроком в английской Премьер-лиге, сделавшим хет-трик после выхода на замену. После игры Сон Хынмин поделился своими чувствами:

- Прекрасные ощущения. Я ведь вышел на поле, когда еще ничего не было решено. Счет был 3:2. Когда забил, все как рукой сняло - и фрустрацию, и разочарование, все ушло. Я не хотел слишком бурно праздновать, потому остановился, но я был счастлив в тот момент,- цитирует Хынмина BBC Sport.