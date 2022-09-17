Роджерс готов к увольнению из «Лестера»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс не будет удивлён решением руководства клуба отправить его в отставку.

«Лисы» крайне неудачно начали сезон: после семи туров Премьер-лиги на счету команды всего одно набранное очко. В сегодняшней встрече с «Тоттенхэмом» коллектив Роджерса проиграл со счётом 2:6, потерпев шестое поражение кряду и обновив антирекорд Премьер-лиги по пропущенным голам к седьмому туру.

«Я с уважением отнесусь к любому решению, – комментирует Роджерс своё будущее после очередного неудачного матча. – Однако, полагаю, если вы видели первый тайм, то могли найти положительные моменты в нашей атакующей игре», – цитирует наставника «Лестера» инсайдер Фабрицио Романо.