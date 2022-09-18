«Тоттенхэм» впервые с 2009 года забил шесть мячей в матче АПЛ

В матче восьмого тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» крупно переиграл «Лестер», забив в ворота «лис» целых шесть голов. Если в первом тайме на поле шла равная игра, закончившаяся счетом 2:2 к перерыву, то во второй половине игры «Тоттенхэм» забил целых четыре гола.

Шесть мячей в матче английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» не мог забить с 2009 года. Правда, тогда, в ноябре 2009, «Тоттенхэм» забил даже не шесть, а все девять голов, уничтожив «Уиган».

В следующем, девятом туре «Тоттенхэм» сразится с очень неудобным соперником - лондонским «Арсеналом». Эта игра состоится первого октября.