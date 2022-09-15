Каррагер: Кейна никто не сможет заменить в сборной Англии

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением об игре форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Каррагер сказал The Sun, что в сборной Англии все зависит от игры Кейна, который является капитаном команды, вряд ли его кто-то может заменить, ведь он игрок мирового уровня.

Если Кейн будет в своей лучшей форме, то это поможет сборной Англии далеко пробиться по турнирной сетке предстоящего чемпионата мира в Катаре.

В текущем сезоне 29-летний нападающий лондонского «Тоттенхэма» забил пять мячей в восьми матчах во всех турнирах.

«Шпоры» занимают третью строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 14 очков после шести туров.