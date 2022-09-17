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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте – о хет-трике Сона: «Это странно»

 
17 Сентября 2022 • 22:31 Комментировать (1)
Тоттенхэм
6:2
Лестер
окончен

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о победе своей команды над «Лестером» (6:2) в матче седьмого тура Английской премьер-лиги.

Корейский нападающий «шпор» оформил хет-трик, выйдя на замену по ходу второго тайма. Ранее он не забил ни одного гола с начала сезона.

«В первом тайме у нас были проблемы с уверенностью в своих силах, но замены сыграли важную роль, – цитирует Конте BBC. – Сон выступил просто фантастически, забив трижды. Это странно: до этого матча он не забил ни разу, а сегодня оформил хет-трик за полчаса. Но нам, конечно, нужно прибавлять, чтобы не повторять того, что было в первом тайме», – заявил итальянский специалист.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Лестер Антонио Конте Сон Хынмин
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Комментарии (1)
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NOBODY
17 Сентября 2022 в 22:45
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окончен Ньюкасл 1:1 Борнмут 1.45 4.50 7.40
окончен Тоттенхэм 6:2 Лестер 1.50 4.60 6.20
18.09  14:00 Брентфорд ... Арсенал 4.30 3.85 1.83
18.09  16:15 Эвертон ... Вест Хэм 2.95 3.30 2.50
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