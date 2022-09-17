Конте – о хет-трике Сона: «Это странно»

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о победе своей команды над «Лестером» (6:2) в матче седьмого тура Английской премьер-лиги.

Корейский нападающий «шпор» оформил хет-трик, выйдя на замену по ходу второго тайма. Ранее он не забил ни одного гола с начала сезона.

«В первом тайме у нас были проблемы с уверенностью в своих силах, но замены сыграли важную роль, – цитирует Конте BBC. – Сон выступил просто фантастически, забив трижды. Это странно: до этого матча он не забил ни разу, а сегодня оформил хет-трик за полчаса. Но нам, конечно, нужно прибавлять, чтобы не повторять того, что было в первом тайме», – заявил итальянский специалист.