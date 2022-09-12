Моура может покинуть «Тоттенхэм»

Нападающий «Тоттенхэма» Лукас Моура может сменить клубную прописку. По сведениям Give Me Sport, 30-летний футболист может покинуть состав «шпор» в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что лондонский клуб отказался продавать бразильца в «Ньюкасл» во время летнего ТО.

В текущем сезоне Лукас Моура принял участие в двух матчах Английской премьер-лиги, в которых не отметился результативными действиями. Действующий трудовой договор футболиста с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2024 года. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость вингера составляет 20 миллионов евро.