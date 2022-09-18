«Лестер» не может победить в первых семи матчах сезона впервые с 1983 года

В матче восьмого тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» крупно переиграл «Лестер», забив в ворота «лис» целых шесть голов. Если в первом тайме на поле шла равная игра, закончившаяся счетом 2:2 к перерыву, то во второй половине игры «Тоттенхэм» забил целых четыре гола.

Это означало, что «Лестер» потерпел шестое поражение кряду, и не может выиграть уже семь матчей с начала сезона. Столь печальной серии с клубом не было с сезона 1983\1984, когда «Лестер» также не мог выиграть семь матчей кряду с начала сезона.

В следующем туре команда Брендана Роджерса сыграет «в лесу» - против «Ноттингем Форест». Правда, будет ли к тому моменту сам Роджерс у руля клуба, мы ручаться не станем...