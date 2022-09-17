«Тоттенхэм» забил «Лестеру» 6 мячей

«Лестер» продолжает идти ко дну на старте сезона Премьер-лиги Англии. В игре с «Тоттенхэмом» «лисы» бились на протяжении первого тайма (2:2), но второй - провалили без сомнений, пропустив сразу четыре гола. Хынмин Сон в концовке вовсе оформил хет-трик.
6:2, и «шпоры» вместе с «Манчестер Сити» возглавили таблицу Премьер-лиги. «Лестер» с одним очком на 20-м месте.
Протокол игры
|6'Тилеманс Юри (0:1)
|(1:1) Кейн Гарри8'
|(2:1) Дайер Эрик21'
|41'Мэддисон Джеймс (2:2)
|(3:2) Бентанкур Родриго47'
|(4:2) Сон Хын Мин73'
|(5:2) Сон Хын Мин84'
|(6:2) Сон Хын Мин86'
Льорис Уго•Санчес Давинсон59' (Ромеро Кристиан (59') •Дайер Эрик•Ленгле Клеман•Перишич Иван55' (Эмерсон Жуниор (55') •Сессеньон Райан•Хёйбьерг Пьер-Эмиль•Бентанкур Родриго•Кулушевски Деян70' (Биссума Ив (70') •Ришарлисон59' (Сон Хын Мин (59') •Кейн Гарри
Уорд Дэнни II•Кастань Тимоти•Эванс Джонни•Фас Ваут•Джастин Джеймс•Ндиди Уилфред 49'85' (Сумаре Бубакари (85') •Мэддисон Джеймс•Тилеманс Юри•Дьюсбери-Холл Кирнан74' (Варди Джейми (74') •Барнс Харви•Дака Пэтсон 60'74' (Ихеаначо Келечи (74')
17 сентября. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
Бан пользователя