«Тоттенхэм» забил «Лестеру» 6 мячей

«Лестер» продолжает идти ко дну на старте сезона Премьер-лиги Англии. В игре с «Тоттенхэмом» «лисы» бились на протяжении первого тайма (2:2), но второй - провалили без сомнений, пропустив сразу четыре гола. Хынмин Сон в концовке вовсе оформил хет-трик.

6:2, и «шпоры» вместе с «Манчестер Сити» возглавили таблицу Премьер-лиги. «Лестер» с одним очком на 20-м месте.