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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» забил «Лестеру» 6 мячей

 
17 Сентября 2022 • 21:26 Комментировать
Тоттенхэм
6:2
Лестер
окончен

«Лестер» продолжает идти ко дну на старте сезона Премьер-лиги Англии. В игре с «Тоттенхэмом» «лисы» бились на протяжении первого тайма (2:2), но второй - провалили без сомнений, пропустив сразу четыре гола. Хынмин Сон в концовке вовсе оформил хет-трик.

6:2, и «шпоры» вместе с «Манчестер Сити» возглавили таблицу Премьер-лиги. «Лестер» с одним очком на 20-м месте.

Протокол игры  
Тоттенхэм6:2Лестер
  6'Тилеманс Юри (0:1)
(1:1) Кейн Гарри8'  
(2:1) Дайер Эрик21'  
  41'Мэддисон Джеймс (2:2)
(3:2) Бентанкур Родриго47'  
(4:2) Сон Хын Мин73'  
(5:2) Сон Хын Мин84'  
(6:2) Сон Хын Мин86'  
Льорис УгоСанчес Давинсон 59' (Ромеро Кристиан ( 59') Дайер ЭрикЛенгле КлеманПеришич Иван 55' (Эмерсон Жуниор ( 55') Сессеньон РайанХёйбьерг Пьер-ЭмильБентанкур РодригоКулушевски Деян 70' (Биссума Ив ( 70') Ришарлисон 59' (Сон Хын Мин ( 59') Кейн Гарри
Запасные: Танганга ДжафетДоэрти МэттСкипп ОливерХиль БрианФорстер Фрейзер
Уорд Дэнни IIКастань ТимотиЭванс ДжонниФас ВаутДжастин ДжеймсНдиди Уилфред  49' 85' (Сумаре Бубакари ( 85') Мэддисон ДжеймсТилеманс ЮриДьюсбери-Холл Кирнан 74' (Варди Джейми ( 74') Барнс ХарвиДака Пэтсон  60' 74' (Ихеаначо Келечи ( 74')
Запасные: Олбрайтон МаркАмарти ДаниэльИверсен ДаниэльПерес АйосеПрат ДеннисТомас Люк
17 сентября. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

 

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Тоттенхэм Лестер
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окончен Вулверхэмптон 0:3 Манчестер Сити 9.00 5.40 1.33
окончен Ньюкасл 1:1 Борнмут 1.45 4.50 7.40
окончен Тоттенхэм 6:2 Лестер 1.50 4.60 6.20
18.09  14:00 Брентфорд ... Арсенал 4.30 3.85 1.83
18.09  16:15 Эвертон ... Вест Хэм 2.95 3.30 2.50
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Сегодня, 17 Сентября
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