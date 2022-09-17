Кейн вплотную приблизился к рекорду Ширера в АПЛ

В матче восьмого тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» сражается дома с «Лестером», и в первом тайме этой активной игры были забиты четыре мяча. Один из них записал на свой счет нападающий «шпор» Гарри Кейн.

Это был уже его 21-й гол в ворота «Лестера» с учетом всех турниров, что само по себе является рекордом английского футбола. Но если рассматривать ситуацию в рамках АПЛ, то гол Кейна стал 19-м в ворота «Лестера» - это больше всего среди действующих игроков в ворота того или иного клуба, но пока что Кейн уступает один мяч Алану Ширеру - тот провел 20 голов в ворота «Лидса» в рамках АПЛ.

Следить за событиями матча между «Тоттенхэмом» и «Лестером» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.