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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кейн вплотную приблизился к рекорду Ширера в АПЛ

 
17 Сентября 2022 • 20:25 Комментировать
Тоттенхэм
6:2
Лестер
окончен

В матче восьмого тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» сражается дома с «Лестером», и в первом тайме этой активной игры были забиты четыре мяча. Один из них записал на свой счет нападающий «шпор» Гарри Кейн.

Это был уже его 21-й гол в ворота «Лестера» с учетом всех турниров, что само по себе является рекордом английского футбола. Но если рассматривать ситуацию в рамках АПЛ, то гол Кейна стал 19-м в ворота «Лестера» - это больше всего среди действующих игроков в ворота того или иного клуба, но пока что Кейн уступает один мяч Алану Ширеру - тот провел 20 голов в ворота «Лидса» в рамках АПЛ.

Следить за событиями матча между «Тоттенхэмом» и «Лестером» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Лестер Гарри Кейн
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окончен Вулверхэмптон 0:3 Манчестер Сити 9.00 5.40 1.33
окончен Ньюкасл 1:1 Борнмут 1.45 4.50 7.40
окончен Тоттенхэм 6:2 Лестер 1.50 4.60 6.20
18.09  14:00 Брентфорд ... Арсенал 4.30 3.85 1.83
18.09  16:15 Эвертон ... Вест Хэм 2.95 3.30 2.50
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