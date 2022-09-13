Кейн раздумывает над тем, чтобы остаться в «Тоттенхэме»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн готов обсудить продление контракта со своим нынешним клубом, сообщает Evening Standard.

По информации источника, форвард доволен прогрессом «шпор» и готов отказаться от идеи сменить команду.

Ранее сообщалось, что 29-летний форвард может продолжить карьеру в мюнхенской «Баварии». Действующее соглашение Кейна с английским клубом рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 90 миллионов евро.

В текущем сезоне Кейн провёл за «Тоттенхэм» семь матчей, в которых отличился пятью забитыми мячами. Отметим, что нападающий является воспитанником лондонского клуба.