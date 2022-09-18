«Лестер» готовится к отставке Роджерса - на замену есть два кандидата

Руководство «Лестера», провалившего старт сезона в Английской премьер-лиге, собирается отправить в отставку главного тренера команды Брендана Роджерса. Боссы клуба больше не верят, что наставник сможет исправить ситуацию. Об этом рапортует The Telegraph.

По сообщениям источника, на его место, как сообщалось ранее, может быть назначен нынешний рулевой «Брентфорда» Томас Франк. Также в число претендентов входит Шон Дайч, поработавший в «Бёрнли».

В последнем матче «Лестер» разгромно уступил лондонскому «Тоттенхэму» со счетом 2:6. После семи проведенных туров «лисы» набрали всего один балл и занимают последнее место в турнирной таблице АПЛ.