Конте — о смерти королевы Великобритании: «Было сложно в это поверить, казалось, что она бессмертна»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

Итальянский специалист признался, что был шокирован новостью о смерти Елизаветы II, призвав всех помнить о королеве до конца своих жизней.

«То, что случилось в Англии за последние дни, — это нечто экстраординарное. Если честно, в четверг нам всем было очень грустно, ведь речь идёт о человеке, который долгое время служил стране. Мне было очень сложно в это поверить, казалось, что она бессмертна», — приводит слова Конте The Sun.

Напомним, Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет.