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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» планирует обменять Лукаку на Кейна слухи

 
19 Сентября 2022 • 13:25 Комментировать
Тоттенхэм
6:2
Лестер
окончен

По информации Calciomercato, новый наставник «Челси» Грэм Поттер хочет пригласить в лондонский клуб капитана английской сборной Гарри Кейна.

Сообщается, что для подписания одного из лучших нападающих мира «Тоттенхэму» может быть предложен Ромелу Лукаку, а также денежная доплата. Отметим, что «Интер» планирует выкуп бельгийского форварда, что может помешать планам «аристократов». Что же касается Кейна, то претендентом на него также является мюнхенская «Бавария».

Контракт лидера английской национальной команды со «шпорами» истекает в 2024 году. На старте чемпионата Гарри забил шесть мячей в семи поединках.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Гарри Кейн
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