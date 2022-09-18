Реднапп: «Роджерс выглядит смирившимся»

Известный английский экс-футболист Джейми Реднапп считает, что у Брендана Роджерса вряд ли есть будущее в «Лестере».

В субботу команда потерпела болезненное поражение от «Тоттенхэма» (2:6), что может стать последней каплей, учитывая общую картину сезона – 20-е место в таблице и рекордное количество пропущенных голов после семи туров.

«Дело не только в поражении 2:6. Трансферное окно прошло для него тяжело, но сейчас он выглядит смирившимся, – делится мнением Реднапп, выступая на Sky Sports. – Раньери уволили спустя шесть месяцев после чемпионства, и что-то мне подсказывает, что и сейчас клуб не будет слишком терпелив. Но я уверен, что Роджерс добьётся успеха в другом месте, если его отправят в отставку», – сказал телеэксперт.