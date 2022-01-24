«Тоттенхэм» готовит новое предложение по Траоре

Лондонский «Тоттенхэм» не оставляет попытки подписать игрока «Вулверхэмптона» Адама Траоре. По сообщениям The Sun, клуб в данный момент готовит улучшенное предложение по трансферу футболиста. Ранее главный тренер «Вулверхэмптона» Бруно Лаже заявил о том, что Траоре, вполне возможно, покинет «волков» этой зимой.

Отмечается, что «Вулвз» требует около 45 миллионов евро за своего футболиста, в то время как «Тоттенхэм» готов предложить максимум 35. Пока неизвестно, каковым будет новое предложение «шпор».

В этом сезоне Траоре сыграл 20 матчей в чемпионате Англии, где отметился одним забитым мячом.