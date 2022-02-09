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Конте: «Я доволен тем, как новички понимают наш футбол»

09 Февраля 2022 • 17:54 Комментировать
Тоттенхэм
...
Саутгемптон
1.58 4.15 5.80
Через 4 ч. 22 мин.

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился впечатлениями о новичках Деяне Кулушевски и Родриго Бентанкуре, которые прибыли в клуб этой зимой из туринского «Ювентуса».

«Они хорошо работают, и мне нравится то, как они понимают наш футбол. Оба наших новичка – отличные игроки. Конечно же, сперва им понадобится время для того, чтобы внедриться в состав и понять некоторые тактические принципы. Тем не менее, я доволен тем, что могу на них рассчитывать», – заявил Конте на своей пресс-конференции.

Напомним, что на данный момент «Тоттенхэм» ведёт борьбу за попадание в топ-4 АПЛ. Ранее Антонио Конте заявил, что в будущем его клуб намерен бороться за чемпионский титул.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Родриго Бентанкур Деян Кулушевски
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