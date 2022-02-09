Конте: «Я доволен тем, как новички понимают наш футбол»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился впечатлениями о новичках Деяне Кулушевски и Родриго Бентанкуре, которые прибыли в клуб этой зимой из туринского «Ювентуса».

«Они хорошо работают, и мне нравится то, как они понимают наш футбол. Оба наших новичка – отличные игроки. Конечно же, сперва им понадобится время для того, чтобы внедриться в состав и понять некоторые тактические принципы. Тем не менее, я доволен тем, что могу на них рассчитывать», – заявил Конте на своей пресс-конференции.

Напомним, что на данный момент «Тоттенхэм» ведёт борьбу за попадание в топ-4 АПЛ. Ранее Антонио Конте заявил, что в будущем его клуб намерен бороться за чемпионский титул.