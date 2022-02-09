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Источник: Бэйл согласовал предварительный контракт с «Тоттенхэмом» слухи

09 Февраля 2022 • 21:28 Комментировать
Тоттенхэм
...
Саутгемптон
1.58 4.15 5.80
Через 0 ч. 32 мин.

Оказывается, нападающий «Реала» Гарет Бэйл, который вовсе не получает игровой практики под руководством главного тренера Карло Анчелотти, уже определился со своим будущим. Валлиец наверняка не будет продлевать трудовой договор с мадридцами, найдя себе новую команду.

По информации издания El Nacional, Бэйл в третий раз в своей карьере присоединится к «Тоттенхэму». Согласно источнику, 32-летний футболист согласовал предварительный контракт с лондонским клубом.

К слову, ранее также появлялась информация, что Бэйл задумается о завершении своей профессиональной карьеры, если вместе со сборной Уэльса не сможет попасть на чемпионат мира сквозь стыковые матчи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тоттенхэм Гарет Бэйл Трансферы футбола - лето 2022
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