Оказывается, нападающий «Реала» Гарет Бэйл, который вовсе не получает игровой практики под руководством главного тренера Карло Анчелотти, уже определился со своим будущим. Валлиец наверняка не будет продлевать трудовой договор с мадридцами, найдя себе новую команду.

По информации издания El Nacional, Бэйл в третий раз в своей карьере присоединится к «Тоттенхэму». Согласно источнику, 32-летний футболист согласовал предварительный контракт с лондонским клубом.

К слову, ранее также появлялась информация, что Бэйл задумается о завершении своей профессиональной карьеры, если вместе со сборной Уэльса не сможет попасть на чемпионат мира сквозь стыковые матчи.