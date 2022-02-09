«Тоттенхэм» сообщил о кадровых проблемах перед матчем с «Саутгемптоном»

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте не сможет рассчитывать на помощь нескольких футболистов в предстоящей встрече с «Саутгемптоном» в рамках английской Премьер-лиги.

Как информирует клубная пресс-служба, на поле в составе «шпор» точно не появятся Эрик Дайер, Джафет Танганга и Оливер Скипп. Эта троица также пропустила предыдущий матч «Тоттенхэма» против «Брайтона» в Кубке страны.

У Дайера диагностирована травма бедра, Скипп испытывает проблемы с паховыми мышцами, а Танганга повредил колено.

Матч пройдет в Лондоне сегодня, 9 февраля, начало – 22:45 по московскому времени.