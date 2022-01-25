«Тоттенхэм» задумался о подписании Амрабата

«Тоттенхэм» заинтересован в подписании марокканского полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата, об этом сообщает Calciomercato.

«Фиалки» заплатили за Амрабата 20 миллионов евро еще в январе 2020 года, но марокканец не впечатлил клуб своей игрой после прибытия во Флоренцию летом того же года.

Футболист не входит в планы главного тренера «Фиорентины» Винченцо Итальяно, и его могут продать, поскольку «Тоттенхэм» проявляет интерес к полузащитнику. Итальянский тренер лондонского клуба Антонио Конте является поклонником марокканца и считает, что он был бы подходящим футболистом для усиления полузащиты «Тоттенхэма».

Напомним, что в этом сезоне Софьян провел 11 матчей, проведя в общей сложности 214 минут.