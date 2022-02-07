Паратичи может сменить уже третий клуб за год – спортивного директора «Тоттенхэма» хотят переманить в «ПСЖ».

Прошлой весной Фабио Паратичи покинул должность спортивного директора «Ювентуса» после провального для команды сезона и несостоявшегося проекта Суперлиги, одним из организаторов которого был туринский клуб. Спустя несколько месяцев итальянец трудоустроился в «Тоттенхэм», но уже сейчас появляются сомнения, что на данном посту он тоже надолго не задержится.

Французское издание Foot Mercato сообщает, что кандидатура Паратичи является приоритетной для «ПСЖ», если парижане в конечном итоге прекратят сотрудничество с Леонардо. К слову, будущее чиновника находится под угрозой из-за возможного ухода нападающего Килиана Мбаппе летом на правах свободного агента.