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Паратичи может сменить уже третий клуб за год – спортивного директора «Тоттенхэма» хотят переманить в «ПСЖ».

07 Февраля 2022 • 22:30 Комментировать
Тоттенхэм
...
Саутгемптон
1.60 4.10 5.50
09.02 22:45

Прошлой весной Фабио Паратичи покинул должность спортивного директора «Ювентуса» после провального для команды сезона и несостоявшегося проекта Суперлиги, одним из организаторов которого был туринский клуб. Спустя несколько месяцев итальянец трудоустроился в «Тоттенхэм», но уже сейчас появляются сомнения, что на данном посту он тоже надолго не задержится.

Французское издание Foot Mercato сообщает, что кандидатура Паратичи является приоритетной для «ПСЖ», если парижане в конечном итоге прекратят сотрудничество с Леонардо. К слову, будущее чиновника находится под угрозой из-за возможного ухода нападающего Килиана Мбаппе летом на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм ПСЖ Леонардо Фабио Паратичи
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