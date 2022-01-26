Стал известен клуб английской Премьер-лиги, лидирующий по количеству нераспроданных билетов

Лондонский «Тоттенхэм» демонстрирует не самую выразительную и яркую игру, и болельщики клуба постепенно отказываются от посещения матчей. Как сообщает Daily Mail, именно «Тоттенхэм» под руководством известного приверженца прагматичного футбола Антонио Конте лидирует в топе клубов, более всех остальных недосчитывающихся болельщиков на своих домашних матчах.

В среднем нераспроданными на каждый домашний матч «шпор» остаются по 8 тысяч билетов, и это означает потери в примерно 200 тысяч евро с каждого матча. Лишь немногим «Тоттенхэму» уступает «Челси» - там средние потери от непроданных билетов приближаются к 175 тысячам евро с каждого домашнего матча.

С другой стороны, лучше всего с посещаемостью обстоят дела у «Лестера» - там в среднем недопродают только 250 билетов с матча, потери составляют, таким образом, около 7 тысяч евро.