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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Алли может оказаться в «Брайтоне»

26 Января 2022 • 07:33 Комментировать
Тоттенхэм
...
Саутгемптон
1.60 4.05 5.50
09.02 22:45

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Деле Алли уже давно не показывает той игры, которой он славился в былые времена, когда «шпорами» руководил Маурисио Покеттино. Алли перестал попадать в основной состав команды и уже достаточно давно стало понятно, что руководство «Тоттенхэма» тяготится сложившейся ситуацией.

Как сообщает Daily Mail, сейчас вроде бы нашлось решение - Деле Алли может быть сдан в аренду одному из клубов АПЛ. Ближе всего к этому подошел «Брайтон», но есть и другие претенденты, в частности, «Эвертон» и «Ньюкасл». Все должно решиться в ближайшие дни.

Алли выступает за «Тоттенхэм» с 2015 года, до этого он успел поиграть в «Милтон Кинс Донс» - команде из своего родного городка.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Брайтон Деле Алли
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