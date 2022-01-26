Алли может оказаться в «Брайтоне»

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Деле Алли уже давно не показывает той игры, которой он славился в былые времена, когда «шпорами» руководил Маурисио Покеттино. Алли перестал попадать в основной состав команды и уже достаточно давно стало понятно, что руководство «Тоттенхэма» тяготится сложившейся ситуацией.

Как сообщает Daily Mail, сейчас вроде бы нашлось решение - Деле Алли может быть сдан в аренду одному из клубов АПЛ. Ближе всего к этому подошел «Брайтон», но есть и другие претенденты, в частности, «Эвертон» и «Ньюкасл». Все должно решиться в ближайшие дни.

Алли выступает за «Тоттенхэм» с 2015 года, до этого он успел поиграть в «Милтон Кинс Донс» - команде из своего родного городка.