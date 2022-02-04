Только недавно закрылось зимнее трансферное окно, а руководство «Тоттенхэма» вместе с главным тренером команды Антонио Конте уже начинают работать над составлением планов на лето. Причина этому – недовольство итальянского специалиста по поводу нескольких сорвавшихся сделок в январе.

Как следствие, Конте до сих пор хочет видеть в команде нового игрока в атакующую линию, а именно ярко выраженного форварда. На данный момент приоритетным вариантом «шпор» является нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, об этом свидетельствует портал Football Insider.

Отмечается, что лондонцы пытались согласовать переход 23-летнего нигерийца зимой, но не сошлись с неаполитанской стороной на финансовых аспектах. По предварительным данным, «Наполи» требовал за Осимхена 70 миллионов евро.