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Форвард «Наполи» стал приоритетной целью «Тоттенхэма» на летнее трансферное окно слухи

04 Февраля 2022 • 23:01 Комментировать
Тоттенхэм
...
Саутгемптон
1.62 4.00 5.40
09.02 22:45

Только недавно закрылось зимнее трансферное окно, а руководство «Тоттенхэма» вместе с главным тренером команды Антонио Конте уже начинают работать над составлением планов на лето. Причина этому – недовольство итальянского специалиста по поводу нескольких сорвавшихся сделок в январе.

Как следствие, Конте до сих пор хочет видеть в команде нового игрока в атакующую линию, а именно ярко выраженного форварда. На данный момент приоритетным вариантом «шпор» является нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, об этом свидетельствует портал Football Insider.

Отмечается, что лондонцы пытались согласовать переход 23-летнего нигерийца зимой, но не сошлись с неаполитанской стороной на финансовых аспектах. По предварительным данным, «Наполи» требовал за Осимхена 70 миллионов евро.

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Тоттенхэм Наполи Виктор Осимхен Трансферы футбола - лето 2022
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