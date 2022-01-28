«Лион» нацелился на Ло Чельсо

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Джованни Ло Чельсо попал в сферу интересов французского «Лиона». По эксклюзивной информации от Фабрицио Романо, аргентинец уже в ближайшее время может отправиться в клуб из Лиги 1 на правах аренды.

Отмечается, что именно Ло Чельсо считается одним из кандидатов для «Лиона» на замену полузащитнику Бруно Гимараэшу, который, скорее всего, отправится в «Ньюкасл». «Тоттенхэм», в свою очередь, потребует у французского клуба плату за аренду, а также полное покрытие зарплаты Ло Чельсо до июня.

Напомним, что ранее Ло Чельсо выступал за другой французский клуб – «ПСЖ». Именно парижанам принадлежали права на игрока с 2016 по 2019 год.