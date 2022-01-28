Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лион» нацелился на Ло Чельсо

28 Января 2022 • 19:58 Комментировать
Монако
...
Лион
2.15 3.80 3.10
05.02 23:00

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Джованни Ло Чельсо попал в сферу интересов французского «Лиона». По эксклюзивной информации от Фабрицио Романо, аргентинец уже в ближайшее время может отправиться в клуб из Лиги 1 на правах аренды.

Отмечается, что именно Ло Чельсо считается одним из кандидатов для «Лиона» на замену полузащитнику Бруно Гимараэшу, который, скорее всего, отправится в «Ньюкасл». «Тоттенхэм», в свою очередь, потребует у французского клуба плату за аренду, а также полное покрытие зарплаты Ло Чельсо до июня.

Напомним, что ранее Ло Чельсо выступал за другой французский клуб – «ПСЖ». Именно парижанам принадлежали права на игрока с 2016 по 2019 год.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лион Тоттенхэм Джовани Ло Чельсо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
МОНАКО ЛИОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Января
20:31 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» попытается помешать «Тоттенхэму» подписать Кулушевски слухи
19:58 · Англия. Премьер-лига
«Лион» нацелился на Ло Чельсо
19:53 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» опасается, что Амрабата тоже могут перехватить
19:48 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» летом хочет приобрести Рэшфорда
18:57 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» близок к покупке Диаса
18:51 · Англия. Чемпионшип
​Экс-форвард «Ливерпуля» Кэрролл оказался в «Вест Бромвиче» официально
18:49 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» переключил внимание на Кулушевски
18:42 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не теряет надежды заполучить Артура
18:16 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не купит Дембеле, если не продаст кого-то из игроков атаки
17:52 · Англия. Премьер-лига
Кунде – главная трансферная цель «Челси» на лето
17:37 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» возобновил переговоры со Стерлингом слухи
16:42 · Англия. Премьер-лига
​Руни: «Я отказал «Эвертону» 1
16:15 · Англия. Премьер-лига
Эшли Янг отказался переходить в «Ньюкасл»
16:03 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нацелился на Морату
15:54 · Англия. Премьер-лига
«Челси» лидирует в гонке за Тчуамени 1
Все новости
Рекомендуем