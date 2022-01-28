«Тоттенхэм» опасается, что Амрабата тоже могут перехватить

Руководство «Тоттенхэма» осознаёт, что может упустить полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата, в услугах которого также заинтересованы другие клубы. Фабрицио Романо сообщает, что из-за этого «шпоры» ускорили работу по закрытию продаж Танги Ндомбеле и Деле Алли.

Отметим, что Амрабат перейдёт в «Тоттенхэм» на правах аренды с правом выкупа только в том случае, если «шпоры» сумеют продать одного из своих полузащитников до конца январского трансферного окна.

Напомним, что ранее «Тоттенхэм» упустил трансферы Адама Траоре и Луиса Диаса. Также клуб серьёзно рискует проиграть борьбу за полузащитника «Милана» Франка Кесси.