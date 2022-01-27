Лондонскому «Тоттенхэму» до конца трансферного окна удастся избавиться от тех футболистов, на которых не рассчитывает новоиспеченный главный тренер команды Антонио Конте. Речь идет о Танги Ндомбеле, Деле Алли и, возможно, Стевене Бергвейне.

Об этом у себя в «Твиттере» сообщил журналист Фабрицио Романо. По его информации, Ндомбеле и Алли отправятся в аренду до конца сезона, а Бергвейна на полноценной основе хочет приобрести «Аякс».

Французского хавбека ранее сватали в «ПСЖ» и «Эвертон», а вот Алли интересен «Ньюкаслу». При этом, «шпоры» надеются успеть приобрести вингера «Порту» Луиса Диаса.