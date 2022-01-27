Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» готовится к трём трансферам на выход слухи

27 Января 2022 • 21:46 Комментировать
Тоттенхэм
...
Саутгемптон
1.60 4.05 5.50
09.02 22:45

Лондонскому «Тоттенхэму» до конца трансферного окна удастся избавиться от тех футболистов, на которых не рассчитывает новоиспеченный главный тренер команды Антонио Конте. Речь идет о Танги Ндомбеле, Деле Алли и, возможно, Стевене Бергвейне.

Об этом у себя в «Твиттере» сообщил журналист Фабрицио Романо. По его информации, Ндомбеле и Алли отправятся в аренду до конца сезона, а Бергвейна на полноценной основе хочет приобрести «Аякс».

Французского хавбека ранее сватали в «ПСЖ» и «Эвертон», а вот Алли интересен «Ньюкаслу». При этом, «шпоры» надеются успеть приобрести вингера «Порту» Луиса Диаса.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Деле Алли Танги Ндомбеле Стевен Бергвейн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ТОТТЕНХЭМ САУТГЕМПТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Января
21:46 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» готовится к трём трансферам на выход слухи
21:17 · Англия. Премьер-лига
Роналду поздравил свою девушку с Днём рождения, арендовав фасад «Бурдж-Халифа» для показа праздничного видео видео
21:16 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» продолжает держать связь с Луисом Диасом слухи
20:46 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг потребовал у «Милана» зарплату в два раза выше, чем у Ибрагимовича слухи
19:53 · Англия. Премьер-лига
Триппьер подтвердил, что им интересовался «МЮ»
19:45 · Англия. Премьер-лига
Броя не хочет переходить в «Саутгемптон»
19:29 · Англия. Премьер-лига
Чех о Тухеле: «Он быстро понял, как работает клуб»
18:36 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Райса обойтись «МЮ» в 120 миллионов евро 1
18:27 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» и «Лион» сегодня проведут очередную встречу по трансферу Гимараэша
17:52 · Англия. Премьер-лига
Рис Джеймс близок к возвращению в строй
17:39 · Англия. Премьер-лига
Пулишич заявил о трудностях в «Челси»
17:04 · Англия. Премьер-лига
АПЛ объявила номинантов на звание лучшего тренера января
16:36 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» отклонила предложение по Луису в размере 36 миллионов евро
16:25 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «МЮ» уйдёт в аренду в «Рейнджерс»
16:16 · Англия. Премьер-лига
Спортивный директор «Севильи» Мончи: «Карлос остаётся»
Все новости
Рекомендуем