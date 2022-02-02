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«Тоттенхэм» помог «Ливерпулю» подписать Луиса Диаса – «шпоры» сбили цену на футболиста по ходу собственных переговоров с «Порту»

02 Февраля 2022 • 23:14 Комментировать
Тоттенхэм
...
Саутгемптон
1.63 4.00 5.30
09.02 22:45

Оказывается, «Тоттенхэм» в очередной раз стал объектом для насмешек среди английских футбольных болельщиков. Дело в том, что местной прессе удалось раскрыть некоторые детали сделки по переходу вингера Луиса Диаса из «Порту» в «Ливерпуль», которым также интересовались «шпоры».

Мерсисайдцы действительно не собирались никого подписывать зимой, но изменили свое решение, узнав, что «Тоттенхэму» удалось сбить цену на колумбийского футболиста во время собственных переговоров. Ранее «Порту» требовал у «Ливерпуля» 80 миллионов евро за трансфер, что клуб не мог себе позволить.

В итоге португальцы приняли оба предложения от английских команд в размере 45 миллионов евро (сумма может достигнуть 60 миллионов с учетом бонусов), а уже сам Диас выбрал коллектив Юргена Клоппа, такими сведениями поделилось издание The Telegraph.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ливерпуль Порту Луис Диас трансферы футбола - зима 2022
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