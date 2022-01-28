Триппьер назвал причину, по которой «Тоттенхэм» проиграл финал Лиги чемпионов в 2019 году

В 2019 году «Тоттенхэм» добрался до финала Лиги чемпионов, но там проиграл «Ливерпулю», пропустив два безответных мяча. Киран Триппьер, выступавший за «Тоттенхэм» с 2015 по 2019 год, поделился своим мнением о причине поражения. По его словам, причину следует искать в зимнем трансферном окне, когда «Тоттенхэм» продал одного из игроков...

- Для меня, главная причина - продажа Муссы Дембеле в январе. В раздевалке он был невероятен. Все любили его. Но он и на поле был прекрасен, именно он мог сделать в какой-то момент разницу. Он - человек, присутствие которого принесло бы нам тогда трофей. Я был обескуражен, когда его продали, думал, этого не случится хотя бы до лета, - заявил Триппьер, слова которого приводит Squawka Football.