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Триппьер назвал причину, по которой «Тоттенхэм» проиграл финал Лиги чемпионов в 2019 году

28 Января 2022 • 22:59 Комментировать
Тоттенхэм
...
Саутгемптон
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09.02 22:45

В 2019 году «Тоттенхэм» добрался до финала Лиги чемпионов, но там проиграл «Ливерпулю», пропустив два безответных мяча. Киран Триппьер, выступавший за «Тоттенхэм» с 2015 по 2019 год, поделился своим мнением о причине поражения. По его словам, причину следует искать в зимнем трансферном окне, когда «Тоттенхэм» продал одного из игроков...

- Для меня, главная причина - продажа Муссы Дембеле в январе. В раздевалке он был невероятен. Все любили его. Но он и на поле был прекрасен, именно он мог сделать в какой-то момент разницу. Он - человек, присутствие которого принесло бы нам тогда трофей. Я был обескуражен, когда его продали, думал, этого не случится хотя бы до лета, - заявил Триппьер, слова которого приводит Squawka Football.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Мусса Дембеле Киран Триппьер
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