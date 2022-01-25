Судя по всему, еще до конца зимнего трансферного окна вингер «Порту» Луис Диас окажется в английской Премьер-лиге. К игроку проявляли предметный интерес «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», а в последний момент в борьбу включился еще и «Тоттенхэм».

Журналист Педру Сепульведа у себя в «Твиттере» подтвердил, что «шпоры» обратились к португальскому гранду с официальным предложением. Лондонцы готовы заплатить за колумбийского футболиста 45 миллионов евро плюс различные бонусы.

По информации источника, у «Порту» есть 48 часов, чтобы дать окончательный ответ. Позиция руководства «драконов» пока неизвестна.