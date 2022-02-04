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Конте: «Тоттенхэм» очень сильно нуждается в трансферах»

04 Февраля 2022 • 17:29 Комментировать
Тоттенхэм
...
Саутгемптон
1.62 4.00 5.40
09.02 22:45

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте заявил, что его клуб очень сильно нуждается в трансферах. Напомним, что ранее «шпоры» упустили подписания Адама Траоре и Луиса Диаса.

«Мы должны обращать больше внимания на трансферный рынок. Это становится нашей фундаментальной потребностью. Кулушевски – хороший игрок, он может сыграть как на острие атаки, так и на фланге. Он очень молод и талантлив», – сказал Конте на своей пресс-конференции.

Отметим, что в зимнее трансферное окно «Тоттенхэм» приобрел Деяна Кулушевски и Родриго Бентанкура из «Ювентуса». Последнего также активно связывали с переходом в бирмингемскую «Астон Виллу».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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