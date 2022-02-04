Конте: «Тоттенхэм» очень сильно нуждается в трансферах»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте заявил, что его клуб очень сильно нуждается в трансферах. Напомним, что ранее «шпоры» упустили подписания Адама Траоре и Луиса Диаса.

«Мы должны обращать больше внимания на трансферный рынок. Это становится нашей фундаментальной потребностью. Кулушевски – хороший игрок, он может сыграть как на острие атаки, так и на фланге. Он очень молод и талантлив», – сказал Конте на своей пресс-конференции.

Отметим, что в зимнее трансферное окно «Тоттенхэм» приобрел Деяна Кулушевски и Родриго Бентанкура из «Ювентуса». Последнего также активно связывали с переходом в бирмингемскую «Астон Виллу».