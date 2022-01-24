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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хиль может перейти в «Валенсию»

24 Января 2022 • 19:23 Комментировать
Валенсия
...
Кадис
02.02 23:00

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Бриан Хиль в ближайшее время может вернуться в Ла Лигу. По сообщениям Фабрицио Романо в  «Твиттере», в аренде футболиста заинтересована «Валенсия».

Отметим, что Хиль перебрался в «Тоттенхэм» прошлым летом из «Севильи». С тех пор футболисту так и не удалось закрепиться в основе своего нового клуба. Теперь он хочет отправиться обратно в Испанию, где будет получать больше игровой практики.

В этом сезоне Хиль провёл 9 матчей в чемпионате Англии, где не отметился ни одним результативным действием. Отмечается, что в скором времени «Тоттенхэм» также может покинуть Танги Ндомбеле.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Тоттенхэм Бриан Хиль
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