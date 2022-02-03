«Валенсия» не без проблем прошла «Кадис» в Кубке

За выход в полуфинал Кубка Испании «Валенсия» билась с «Кадисом» и вполне могла попрощаться с турниром, несмотря на то, что забила первой. В середине первого тайма Гонсалу Гуэдеш реализовал выход один на один. Сразу после перерыва гости отыгрались с пенальти, а вскоре Хуан Кала ногой переправил мяч в штангу. Судьбоносным стал корнер у ворот гостей, после которого Уго Дуро замкнул дальнюю штангу.

2:1, «Валенсия» стала вторым полуфиналистом вслед за «Райо Вальекано». Россиянин Денис Черышев был оставлен на скамейке запасных.