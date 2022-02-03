«Валенсия» не без проблем прошла «Кадис» в Кубке

За выход в полуфинал Кубка Испании «Валенсия» билась с «Кадисом» и вполне могла попрощаться с турниром, несмотря на то, что забила первой. В середине первого тайма Гонсалу Гуэдеш реализовал выход один на один. Сразу после перерыва гости отыгрались с пенальти, а вскоре Хуан Кала ногой переправил мяч в штангу. Судьбоносным стал корнер у ворот гостей, после которого Уго Дуро замкнул дальнюю штангу.
2:1, «Валенсия» стала вторым полуфиналистом вслед за «Райо Вальекано». Россиянин Денис Черышев был оставлен на скамейке запасных.
Протокол игры
|(1:0) Гуэдеш Гонсалу24'
|54'Лукас Перес (1:1)
|(2:1) Дуро Уго79'
Хауме Доменек•Корреа Тьерри 68' (Макси Гомес ( 68' ) • 87'Джюмарт Эрай 53' 68' (Мориба Илайкс ( 68') •Дьякаби Муктар•Гайя Хосе 34' 88' (Кошта Элдер ( 88') •Солер Карлос•Гильямон Уго•Дуро Уго 90' (Андре Маркос ( 90') •Фулкье Димитри•Гуэдеш Гонсалу 88' (Лато Тони ( 88') •Хиль Бриан
Хиль Давид•Парра Рауль • 87'Кала Хуан 71' • 85'Эрнандес Луис•Альфонсо Луис•Алехо Иван 38' 46' (Санчес Сальвадор ( 46') •Алькарас Рубен 59' 63' (Алекс Фернандес ( 63') •Йонссон Йенс•Идрисси Уссама 63' (Негредо Альваро ( 63') •Андоне Флорин 23' (Лукас Перес ( 23') •Собрино Рубен 61' 77' (Карселен Исаак ( 77')
02 февраля. Стадион "Месталья" (Валенсия).
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