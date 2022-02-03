Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Испании

«Валенсия» не без проблем прошла «Кадис» в Кубке

03 Февраля 2022 • 01:03 Комментировать
Валенсия
2:1
Кадис
окончен

За выход в полуфинал Кубка Испании «Валенсия» билась с «Кадисом» и вполне могла попрощаться с турниром, несмотря на то, что забила первой. В середине первого тайма Гонсалу Гуэдеш реализовал выход один на один. Сразу после перерыва гости отыгрались с пенальти, а вскоре Хуан Кала ногой переправил мяч в штангу. Судьбоносным стал корнер у ворот гостей, после которого Уго Дуро замкнул дальнюю штангу.

2:1, «Валенсия» стала вторым полуфиналистом вслед за «Райо Вальекано». Россиянин Денис Черышев был оставлен на скамейке запасных.

Протокол игры  
Валенсия 2:1Кадис
(1:0) Гуэдеш Гонсалу24'   
  54'Лукас Перес (1:1)
(2:1) Дуро Уго79'   
Хауме ДоменекКорреа Тьерри  68' (Макси Гомес (  68'   87') Джюмарт Эрай   53'  68' (Мориба Илайкс (  68') Дьякаби МуктарГайя Хосе   34'  88' (Кошта Элдер (  88') Солер КарлосГильямон УгоДуро Уго  90' (Андре Маркос (  90') Фулкье ДимитриГуэдеш Гонсалу  88' (Лато Тони (  88') Хиль Бриан
Запасные: Черышев ДенисВаскес ХесусМоскера КристианМамардашвили ГеоргийРачич Урош
Хиль ДавидПарра Рауль   87'Кала Хуан   71'   85'Эрнандес ЛуисАльфонсо ЛуисАлехо Иван   38'  46' (Санчес Сальвадор (  46') Алькарас Рубен   59'  63' (Алекс Фернандес (  63') Йонссон ЙенсИдрисси Уссама  63' (Негредо Альваро (  63') Андоне Флорин  23' (Лукас Перес (  23') Собрино Рубен   61'  77' (Карселен Исаак (  77')
Запасные: Переа АльбертоАроян ВараздатЛедесма ХеремиасЧуст ВикторМари Хосе
02 февраля. Стадион "Месталья" (Валенсия).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Кадис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Райо Вальекано 1:0 Мальорка 1.90 3.40 4.40
окончен Валенсия 2:1 Кадис 1.53 4.20 6.30
03.02  22:00 Реал Сосьедад ... Бетис 2.26 3.30 3.05
03.02  23:30 Атлетик Б ... Реал Мадрид 3.20 3.35 2.18
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Февраля
01:03 · Испания. Кубок
«Валенсия» не без проблем прошла «Кадис» в Кубке
00:16 · Испания. Кубок
«Райо Вальекано» вышел в полуфинал Кубка Испании во второй раз в своей истории - в первый раз это было 40 лет назад
02 Февраля
23:57 · Испания. Кубок
Гол с пенальти вывел «Райо Вальекано» в полуфинал Кубка Испании
21:23 · Испания. Ла Лига
Анчелотти намекнул на возможное участие Лунина в матче против «Атлетика»
29 Января
07:30 · Испания. Кубок
В четвертьфинале Кубка Испании «Реал» может рассчитывать на Милитао
28 Января
10:10 · Испания. Кубок
​Милитао сможет сыграть в ближайшем матче «Реала» из-за карточки в игре сборной Бразилии
27 Января
21:36 · Испания. Кубок
«Реалу» не удалось добиться смягчения срока дисквалификации для Марсело, оскорбившего арбитра
15:43 · Испания. Кубок
​Бензема восстановится к ближайшему матчу «Реала»
24 Января
18:52 · Испания. Кубок
Бензема может пропустить матч против «Атлетика»
22 Января
09:48 · Испания. Кубок
Марсело дисквалифицирован на три матча Кубка Испании
21 Января
21:49 · Испания. Кубок
Альба провёл один из худших матчей за карьеру
15:39 · Испания. Кубок
​«Атлетик» выбил «Барселону» и теперь попал на «Реал»: результаты жеребьёвки
12:47 · Испания. Кубок
Марселино - о победе над «Барселоной»: «Эта ночь навсегда останется в моей памяти»
10:35 · Испания. Кубок
​Хави ответил в стиле Черчесова
09:58 · Испания. Кубок
Названы сроки восстановления Фати после очередной травмы 2
Все новости
Рекомендуем