Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Испании

Бордалас: «Валенсия» сделает всё, чтобы выйти в финал Кубка Испании»

03 Февраля 2022 • 13:33 Комментировать
Валенсия
2:1
Кадис
окончен

«Валенсия» стала полуфиналистом Кубка Испании, победив на стадии четвертьфинала «Кадис» со счетом 2:1. После окончания встречи рулевой «летучих мышей» Хосе Бордалас дал интервью журналистам.

«Команда очень рада. Поздравляю наших поклонников с этим успехом, они создали невероятную атмосферу на стадионе. Мы имели возможность пробиться в 1/2 финала и воспользовались ею. Без разницы, против кого будем играть дальше. «Валенсия» сделает все, чтобы выйти в финал турнира», - приводит слова тренера клубная пресс-служба.

Добавим, что в Ла Лиге дела команды обстоят значительно хуже. После 22 туров «Валенсия» занимает десятое место в таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Хосе Бордалас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
03.02  22:00 Реал Сосьедад ... Бетис 2.26 3.30 3.05
03.02  23:30 Атлетик Б ... Реал Мадрид 3.20 3.35 2.18
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Февраля
13:33 · Испания. Кубок
Бордалас: «Валенсия» сделает всё, чтобы выйти в финал Кубка Испании»
01:03 · Испания. Кубок
«Валенсия» не без проблем прошла «Кадис» в Кубке
00:16 · Испания. Кубок
«Райо Вальекано» вышел в полуфинал Кубка Испании во второй раз в своей истории - в первый раз это было 40 лет назад
02 Февраля
23:57 · Испания. Кубок
Гол с пенальти вывел «Райо Вальекано» в полуфинал Кубка Испании
21:23 · Испания. Ла Лига
Анчелотти намекнул на возможное участие Лунина в матче против «Атлетика»
29 Января
07:30 · Испания. Кубок
В четвертьфинале Кубка Испании «Реал» может рассчитывать на Милитао
28 Января
10:10 · Испания. Кубок
​Милитао сможет сыграть в ближайшем матче «Реала» из-за карточки в игре сборной Бразилии
27 Января
21:36 · Испания. Кубок
«Реалу» не удалось добиться смягчения срока дисквалификации для Марсело, оскорбившего арбитра
15:43 · Испания. Кубок
​Бензема восстановится к ближайшему матчу «Реала»
24 Января
18:52 · Испания. Кубок
Бензема может пропустить матч против «Атлетика»
22 Января
09:48 · Испания. Кубок
Марсело дисквалифицирован на три матча Кубка Испании
21 Января
21:49 · Испания. Кубок
Альба провёл один из худших матчей за карьеру
15:39 · Испания. Кубок
​«Атлетик» выбил «Барселону» и теперь попал на «Реал»: результаты жеребьёвки
12:47 · Испания. Кубок
Марселино - о победе над «Барселоной»: «Эта ночь навсегда останется в моей памяти»
10:35 · Испания. Кубок
​Хави ответил в стиле Черчесова
Все новости
Рекомендуем