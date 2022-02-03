Бордалас: «Валенсия» сделает всё, чтобы выйти в финал Кубка Испании»

«Валенсия» стала полуфиналистом Кубка Испании, победив на стадии четвертьфинала «Кадис» со счетом 2:1. После окончания встречи рулевой «летучих мышей» Хосе Бордалас дал интервью журналистам.

«Команда очень рада. Поздравляю наших поклонников с этим успехом, они создали невероятную атмосферу на стадионе. Мы имели возможность пробиться в 1/2 финала и воспользовались ею. Без разницы, против кого будем играть дальше. «Валенсия» сделает все, чтобы выйти в финал турнира», - приводит слова тренера клубная пресс-служба.

Добавим, что в Ла Лиге дела команды обстоят значительно хуже. После 22 туров «Валенсия» занимает десятое место в таблице.