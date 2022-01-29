Жозе Моуринью определился с еще одной трансферной целью «Ромы». Речь идет о нападающем «Валенсии» и сборной Португалии Гонсалу Гуэдеше, которого римляне попытаются переманить к себе следующим летом.

Журналисты Sky Italia отмечают, что Моуринью является большим поклонником игры своего соотечественника. Однако на данный момент «волки» не готовы тратить деньги на нового форварда, поэтому было принято решение подождать до конца сезона.

Портал Transfermarkt оценивает Гуэдеша в 30 миллионов евро. На счету 25-летнего футболиста восемь голов и пять результативных передач в 22 матчах за «летучих мышей» в текущем розыгрыше Ла Лиги.