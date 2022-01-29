Как оказалось, «Милан» и «Валенсия» уладили все детали арендного соглашения по полузащитнику Самуэлю Кастильехо. Для оформления сделки теперь необходимо только лишь согласие самого футболиста.

Правда, испанец пока не спешит с решением, сообщает у себя в твиттер-аккаунте журналист Николо Скира. Есть риск, что переход может сорваться в последние дни трансферного окна.

При этом, «Валенсия» продолжает переговоры с другим фланговым игроком, а именно с Брайаном Хилем из «Тоттенхэма». «Шпоры» также готовы отдать своего молодого футболиста в стан «летучих мышей» до конца текущего сезона.