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Чемпионат Италии. Серия А

Кастильехо не спешит принимать предложение «Валенсии» слухи

29 Января 2022 • 00:25 Комментировать
Валенсия
...
Кадис
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02.02 23:00

Как оказалось, «Милан» и «Валенсия» уладили все детали арендного соглашения по полузащитнику Самуэлю Кастильехо. Для оформления сделки теперь необходимо только лишь согласие самого футболиста.

Правда, испанец пока не спешит с решением, сообщает у себя в твиттер-аккаунте журналист Николо Скира. Есть риск, что переход может сорваться в последние дни трансферного окна.

При этом, «Валенсия» продолжает переговоры с другим фланговым игроком, а именно с Брайаном Хилем из «Тоттенхэма». «Шпоры» также готовы отдать своего молодого футболиста в стан «летучих мышей» до конца текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Валенсия Самуэль Кастильехо Брайан Хиль
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