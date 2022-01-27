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Чемпионат Испании. Ла Лига

Васс перешёл из «Валенсии» в «Атлетико» официально

27 Января 2022 • 23:21 Комментировать
Валенсия
...
Кадис
02.02 23:00

Универсальный полузащитник «Валенсии» Даниэль Васс, который в последнее время преимущественно выступает на правом фланге обороны, перешел в стан мадридского «Атлетико». Об этом «матрасники» официально объявили в своих социальных сетях.

Датчанин должен стать заменой ушедшему в «Ньюкасл» Кирану Триппьеру. По предварительным данным, трансфер обошелся испанскому гранду в два с половиной миллиона евро.

Примечательно, что Васс сам настоял на своем переходе – он пригрозил руководству «Валенсии» бойкотировать тренировки, если его не отпустят в «Атлетико», об этом писала местная пресса. В текущем сезоне на его счету 19 матчей в Ла Лиге, в которых он отметился голом и ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Атлетико Мадрид Даниэль Васс
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