Универсальный полузащитник «Валенсии» Даниэль Васс, который в последнее время преимущественно выступает на правом фланге обороны, перешел в стан мадридского «Атлетико». Об этом «матрасники» официально объявили в своих социальных сетях.

Датчанин должен стать заменой ушедшему в «Ньюкасл» Кирану Триппьеру. По предварительным данным, трансфер обошелся испанскому гранду в два с половиной миллиона евро.

Примечательно, что Васс сам настоял на своем переходе – он пригрозил руководству «Валенсии» бойкотировать тренировки, если его не отпустят в «Атлетико», об этом писала местная пресса. В текущем сезоне на его счету 19 матчей в Ла Лиге, в которых он отметился голом и ассистом.