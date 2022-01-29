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Конте может задуматься об уходе из «Тоттенхэма», если клубу не удастся осуществить запланированные трансферы

29 Января 2022 • 19:31 Комментировать
Тоттенхэм
...
Саутгемптон
1.65 3.95 5.30
09.02 22:45

Английские болельщики и эксперты опасаются, что Антонио Конте может задуматься об уходе из «Тоттенхэма» уже сразу после закрытия трансферного окна. Итальянец не раз высказывал инициативу усилить состав команды, но за два дня до дедлайна «шпорам» пока так и не удалось оформить запланированные сделки.

Именно это может стать причиной недовольства Конте, предполагает издание The Times. К слову, на данный момент лондонцы ведут переговоры с игроками «Ювентуса» Деяном Кулушевски и Родриго Бентанкуром, а также с представителем «Фиорентины» Софьяном Амрабатом.

Ранее новоиспеченный наставник заявил, что на данный момент существует огромная разница между «Тоттенхэмом» и топ-командами.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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