Кулушевски рассказал, что перешёл в «Тоттенхэм» ради Конте

Новичок лондонского «Тоттенхэма» Деян Кулушевски поведал болельщикам об истинной причине перехода в стан «шпор». Футболист заявил, что во многом на его выбор повлиял главный тренер клуба Антонио Конте.

«Мне не терпится начать работу с тренером. Я знаю его по «Интеру», он настоящий победитель, мне тоже хочется стать таким. Во многом из-за этого я и перешёл в «Тоттенхэм». Я буду слушать Конте, так как он знает о чём говорит и очень усердно работает», – цитирует Кулушевски официальный сайт «Тоттенхэма».

Напомним, что шведский нападающий перебрался в стан «шпор» на правах 18-месячной аренды с правом выкупа.