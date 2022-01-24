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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» готов приобрести Амрабата на замену Ндомбеле

24 Января 2022 • 18:38 Комментировать
Тоттенхэм
...
Саутгемптон
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09.02 22:45
Лондонский «Тоттенхэм» определил игрока, который заменит в клубе Танги Ндомбеле. По сообщениям Football Italia, «шпоры» нацелились на футболиста «Фиорентины» Софьяна Амрабата, чей брат Нордин ранее выступал в АПЛ за «Уотфорд».

Отметим, что главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте и спортивный директор Фабио Паратичи считают Амрабата одной из главных кандидатур на усиление полузащиты. В то же время, оба специалиста мониторят и других футболистов из чемпионата Италии.

Отметим, что в этом сезоне Амрабат провёл 11 матчей за «Фиорентину» в Серии А, где не отметился ни одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Софьян Амрабат
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