«Тоттенхэм» готов приобрести Амрабата на замену Ндомбеле

Лондонский «Тоттенхэм» определил игрока, который заменит в клубе Танги Ндомбеле. По сообщениям Football Italia, «шпоры» нацелились на футболиста «Фиорентины» Софьяна Амрабата, чей брат Нордин ранее выступал в АПЛ за «Уотфорд».

Отметим, что главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте и спортивный директор Фабио Паратичи считают Амрабата одной из главных кандидатур на усиление полузащиты. В то же время, оба специалиста мониторят и других футболистов из чемпионата Италии.

Отметим, что в этом сезоне Амрабат провёл 11 матчей за «Фиорентину» в Серии А, где не отметился ни одним забитым мячом.