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«Тоттенхэм» близок к аренде Амрабата

25 Января 2022 • 17:40 Комментировать
Фиорентина
...
Лацио
2.20 3.70 3.05
06.02 21:30

Лондонский «Тоттенхэм» стал на шаг ближе к аренде полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата. По сообщениям Football Italia, «шпоры» почти договорились об арендном соглашении с правом выкупа за 15 миллионов евро.

Отмечается, что клуб в то же время ведёт переговоры по аренде Танги Ндомбеле в «ПСЖ». Как только «шпоры» договорятся с французским клубом, они закроют сделку по Амрабату. В прессе также ходят слухи о возможном переходе в «Тоттенхэм» Адама Траоре из «Вулверхэмптона».

В этом сезоне Амрабат провёл 11 матчей за «Фиорентину» в чемпионате Италии, где не отметился ни одним голевым действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Фиорентина Софьян Амрабат
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