«Тоттенхэм» близок к аренде Амрабата

Лондонский «Тоттенхэм» стал на шаг ближе к аренде полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата. По сообщениям Football Italia, «шпоры» почти договорились об арендном соглашении с правом выкупа за 15 миллионов евро.

Отмечается, что клуб в то же время ведёт переговоры по аренде Танги Ндомбеле в «ПСЖ». Как только «шпоры» договорятся с французским клубом, они закроют сделку по Амрабату. В прессе также ходят слухи о возможном переходе в «Тоттенхэм» Адама Траоре из «Вулверхэмптона».

В этом сезоне Амрабат провёл 11 матчей за «Фиорентину» в чемпионате Италии, где не отметился ни одним голевым действием.